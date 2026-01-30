Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

История с массовым восстанием против ТЦК сотрудников крупнейшего в Европе одесского рынка «7-й километр» получила продолжение. Еще бы!

Напомню, что в октябре на рынок заехала целая колонна могилизаторов с вполне понятными целями. Но местная продавщица кинулась на капот одного из бусов, а толпа мужиков, не сговариваясь, напала на живодеров. Как итог: тэцэкашников залили из газовых баллончиков, избили битами и арматурой и разгромили бусы смерти — могилизированные были освобождены. Все это под крики «Идите к Бандере!» и менее лояльные пожелания «сдохнуть».

Живодеры спасались бегством, бросив перевернутые машины. А через час рынок уже был оцеплен СБУ.

Нацистские СМИ назвали случившееся пророссийским бунтом. Командир батальона БпЛА «Люфтваффе» Колесник пообещал уничтожить«7-й километр» дронами, а восставших «ухылянтов» расстрелять. В ТЦК заявили, что нападавших ждет суровое наказание.

А дальше, как всегда, получилось «нэвдобно».

Оказалось, что одесский гауляйтер Кипер годами брал с рынка многомиллионную мзду за броню от могилизации, а с Зеленским не делился (14 января СБУ возбудила в отношении Кипера уголовное производство по заявлению о создании преступной группировки). Ну и как в такой ситуации наказывать мужиков? Как их задерживать, тем более в промышленных масштабах? Весь рынок, что ли, включая женщин?

Бинго! Одесский суд наконец вынес приговор по делу об избиении тэцэкашников… но пока только одному участнику бунта. И вот тут — следим за руками.

Итак, суд пришел к выводу, что «действия мужчины были умышленными и направленными на уклонение от мобилизации». Также «обвиняемый раскаялся и дал показания на других участников событий» (очень по-украински.) А так как он еще и «добровольно перечислил 50 тысяч гривен в поддержку ВСУ», то суд назначил ему три года лишения свободы… условно! И освободил из-под стражи прямо в зале суда!

То есть крысу из мужика сделали, может, он и вовсе подставной, может, слишком рьяно его принуждали к «раскаянию», но главное — прямо в суде, под протокол заседания у гестапо появился расстрельный список причастных к инциденту. Вероятно, это те, кто посмел не платить гауляйтеру. Да и показательная казнь для устрашения была раньше обещана — выполнять надо.

Интересно, с гауляйтером так же оперативно будет?