Российский полковник: Почему Кремль говорит только про Донбасс? Разве можно Одессу и Харьков отдать англосаксам?
России пора открыто объявить, что она собирается освобождать все исторические русские земли на Украине, включая не только Одессу, но и Чернигов с Киевом.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Решительно заявить о своих территориальных притязаниях. И они должны быть не такие тихие. Мы должны определить минимальный рубеж – это должен быть Чернигов-Одесса.
А максимальный рубеж завершения операции – мы должны выйти к Киеву на тот берег Днепра. Это максимальный рубеж. А Волынь и Галиция – это уже дальнейшие переговоры, кто хочет, придет, кто не хочет, до свидания, идите сами определяйтесь», – сказал Матвийчук.
«Только наша воинская победа и сапог солдата на этих территориях, позволит решать проблемы… Потому что сегодня соглашательство, иносказание, что по поводу Донецка – мы, конечно, забираем. Стоит вопрос: а Харьков, Херсон, Запорожье, Одессу, Кировоград? Это тоже русские земли.
Иначе там будут присутствовать иностранные войска, которые установят там оккупационную администрацию. Там уже буром роют англичане, французы. Англичанка, если туда попадёт, а она стремилась туда ещё во времена царского режима – они туда придут не для мира, а для выкачивания недр.
И самое главное – это будет постоянный паучий клубок, который будет постоянно и диверсии совершать, и партизанские действия. Это будет нестабильная зона», – подытожил полковник.
