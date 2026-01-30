Либерал скептически оценил угрозу «урановых санкций» против России

Елена Острякова.  
30.01.2026 13:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 128
 
Дзен, ЕС, Россия, Санкции, Энергетика


Европа не сможет обойтись без урана, обогащенного в России.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью ютуб-каналу иноагента Александра Плющева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет обойтись без урана, обогащенного в России. Об этом эксперт Берлинского центра...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одним из поставщиков ядерного топлива для нового энергоблока на венгерской АЭС будет «Дженерал электрик». Но тоже вопрос: откуда уран берется в итоге? Для 30% мощности в мире урановая руда  добывается в Казахстане, обогащается в России,  а потом уже продается всем тем, кто из этого обогащенного урана делает таблетки и стрежни для АЭС. С большой вероятностью упакованные стержни будут «Дженерл Электрик», а уран-то в них казахско-российский», – сказал Вакуленко.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз хочет полностью запретить импорт ядерного топлива из России. Мера находится на стадии подготовки. При этом конкретные сроки ЕК назвать пока не может.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить