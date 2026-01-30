Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа не сможет обойтись без урана, обогащенного в России.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью ютуб-каналу иноагента Александра Плющева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одним из поставщиков ядерного топлива для нового энергоблока на венгерской АЭС будет «Дженерал электрик». Но тоже вопрос: откуда уран берется в итоге? Для 30% мощности в мире урановая руда добывается в Казахстане, обогащается в России, а потом уже продается всем тем, кто из этого обогащенного урана делает таблетки и стрежни для АЭС. С большой вероятностью упакованные стержни будут «Дженерл Электрик», а уран-то в них казахско-российский», – сказал Вакуленко.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз хочет полностью запретить импорт ядерного топлива из России. Мера находится на стадии подготовки. При этом конкретные сроки ЕК назвать пока не может.