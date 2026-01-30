На укроТВ внезапно похвалили военную подготовку российской молодежи

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 14:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 38
 
Россия применяет успешную советскую практику начальной военной и патриотической подготовки молодежи. Украина, запустив «декоммунизацию», не смогла изобрести ничего своего, и лишь имеет печальную славу благодаря «бусификации».

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил психолог-криминалист Юрий Ирхин. Он сразу же подстраховался, уточнив, что считает «декоммунизацию» правильной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С их точки зрения, они делают вполне правильно, они знают, что делают и зачем. Таким образом, они обеспечивают безопасность своего будущего. Они воспитывают будущее поколение.

К большому сожалению, у нас таких процессов на сегодняшний день нет. Военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи очень тщательное внимание уделялось в Советском Союзе, они в принципе эту модель не потеряли.

Мы от нее отказались с обретением независимости. Все наши процессы декоммунизации, конечно, полезные, но мы отказались от традиционной классической старой школы педагогики, в частности физического воспитания, и военно-патриотического воспитания.

От этого нам не стоило отказываться – мы бы на сегодняшний день не имели того процесса, который сегодня называют «бусификацией», — заявил Ирхин.

