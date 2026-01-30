Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия применяет успешную советскую практику начальной военной и патриотической подготовки молодежи. Украина, запустив «декоммунизацию», не смогла изобрести ничего своего, и лишь имеет печальную славу благодаря «бусификации».

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил психолог-криминалист Юрий Ирхин. Он сразу же подстраховался, уточнив, что считает «декоммунизацию» правильной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

