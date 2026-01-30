Это не жест доброй воли, а ловкий расчёт – укро-эксперт о согласии Путина на энерго-перемирие

Игорь Шкапа.  
30.01.2026 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 714
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Согласие Владимира Путина на просьбу Дональда Трампа воздержаться на время от ударов по украинской энергетике – это всего лишь тактическая уступка, но от своих главных задач Россия не отходит.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«В сантименты генералов не особо верю – и в гуманизм противника, как бы там ни было. Но Трамп – это всё-таки весомое, ибо игра стоит свеч. Путин довольно деликатно, я бы сказал с пониманием ситуации, подыгрывает в таких вещах Трампу, не уступая в стратегических вещах.

Тактически – почему бы нет, не уступить просьбе Трампа, тем более что в США как раз демократы обвиняют Трампа в том, что он сливает союзников, в том числе Украину», – сказал укро-эксперт.

Он не исключает, что со стороны РФ имел место жест доброй воли в адрес Трампа.

«Дабы удерживать вполне, скажем так, позитивные отношения между двумя лидерами – допускаю. Но это не жест доброй воли в отношении Киева. Это надо понимать», – предупредил Золотарев.

Метки: ,

