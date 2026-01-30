Безумие Трампа уничтожает репутацию Белого дома и рушит доллар

Максим Столяров.  
30.01.2026 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 303
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, экстремизм


Тарифные войны Дональда Трампа не только подрывает мировое могущество доллара, но и вредят авторитету Белого дома.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тарифные войны Дональда Трампа не только подрывает мировое могущество доллара, но и вредят авторитету...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть очень много неадекватности даже в тех вещах, которые, казалось бы, у Трампа получаются. Речь идет, например, о его любимой дубинке, связанной с тарифами, введением этих пошлин бесконечных, которых якобы кто-то боится. За год они неоднократно объявлялись, потом снижались, опять объявлялись, и все это в отношении совершенно разных стран происходит.

И эффекты, которые на самом деле от этих вещей бывают – это нервозность рынков, волатильность на этих рынках, неспособность или невозможность стратегических планирований. И в конечном итоге это удары по могуществу доллара, которое, кстати, все время снижается по мировой долларовой системе.

То есть, если даже окружению Трампа на инсайдерской информации удается что-то зарабатывать каждый раз, то в конечном итоге проигрывает Америка. От повышения пошлин и тарифов есть очень маленькие выигрыши, за которые большей частью платят американские же налогоплательщики.

Но радикально не снизился ни американский долг, ни дефицит американского бюджета. Я вообще не вижу никаких поступков Трампа, которые бы хоть как-то, где-то, хоть в чем-то за последний год помогли Америке», – сказал Матвейчев.

«Поэтому мы больше видим много пиара. Трамп – это человек, который воспитан на пиаре – и является гениальным самопиарщиком. Но мало видим реальности.

И, может быть, это хорошо, потому что в конечном итоге Трамп очень сильно оттеняет позицию России, президента Владимира Путина, как лидера, который не бросает слов на ветер, отвечает за слова – и способен совершать поступки», – подытожил Матвейчев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить