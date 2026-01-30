Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Истории о том, что в России массово закрывается бизнес – это миф. В стране нет задержек зарплат, арендная плата растет, а в Москве и Питере открываются шикарные рестораны.

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант и ноагент Евгений Чичваркин заявил в эфире видеоблога The Insaider.

