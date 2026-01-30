Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация с экономикой в Британии стала «совсем унылой» – к этому привела политика нынешней власти во главе с премьер-министром Киром Стармером, которому пора «дать пинка под зад».

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант и иноагент Евгений Чичваркин заявил в эфире видеоблога The Insider.

