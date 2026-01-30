Здесь стало совсем уныло, пора гнать Стармера под зад — бежавший в Британию экстремист Чичваркин

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 16:10
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 722
 
ВСУ-убийцы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина


Ситуация с экономикой в Британии стала «совсем унылой» – к этому привела политика нынешней власти во главе с премьер-министром Киром Стармером, которому пора «дать пинка под зад».

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант и иноагент Евгений Чичваркин заявил в эфире видеоблога The Insider.

Ситуация с экономикой в Британии стала «совсем унылой» – к этому привела политика нынешней...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня очень не устраивают власти Великобритании. Я надеюсь, что Кира Стармера скоро выкинут под ..опу, как выкинули из того бара, куда он пришёл, где человек всегда голосовал за лейбористов, а потом его просто не пустил и сказал: «Вы продали нашу страну, просто обесценили всё, пошёл вон отсюда».

Вот я надеюсь, что это общество ему именно это скажет. Придут люди не лучше, но во всяком случае, они, может быть, экономику подлечат чуть-чуть, потому что здесь совсем уныло стало», — страдал Чичваркин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить