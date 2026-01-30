Прозрение киевского политтехнолога: Союзники – сволочи. Ставка на Запад была фатальной ошибкой
Европейские союзники Украины все нагляднее демонстрируют, что больше беспокоятся о своих шкурных интересах.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
«Стармер в Китае, Мерц обещает не принимать Украину в Евросоюз. Помните Булгакова знаменитое: «Союзники сволочи». На этом витке исторического развития в этом, наверное, придётся убедиться, ибо в геополитике, в большой политике – правят прежде всего экономический и политический эгоизм. Своя рубашка ближе к телу. Надеться на то, что Запад нам поможет, было изначально фатальной стратегической ошибкой», – указал укро-эксперт.
По его словам, когда сменилась политическая ситуация, начала меняться и концепция Запада по вопросу поддержки Украины.
«Да, в этом году Украина будет стоить Евросоюзу, если брать ВВП, вдвое больше в процентном выражении, но это всё равно менее процента. А что на другой чаше весов? Убитая в хлам экономика, долги на сотню лет вперёд, которые придётся выплачивать нашим внукам и правнукам ещё, я думаю. И самое главное – сотни тысяч потерянных жизней», – горестно подытожил Золотарев.
