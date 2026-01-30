Бывший спонсор Януковича вооружил террористов «Азова» на 600 миллионов гривен

Украинский олигарх Ринат Ахметов (признанный террористом в РФ) через свой фонд закупил и передал средства РЭБ боевикам признанной в РФ террористической организации «Азов» на сумму более 160 миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете видеоблога «Фабрика новостей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские пропагандисты отмечают, что таким образом Ахметов отомстил российской армии за удары по энергетическим объектам принадлежащей ему компании ДТЭК.

«Полученная помощь уже применяется в подразделениях корпуса в текущих боевых задачах. Объемы позволяют закрывать не отдельные нужды, а целое направление обеспечения.

Помощь интегрирована в ежедневную работу корпуса. На сегодня «Стальной фронт Рината Ахметова» предоставляет нам едва ли не самую большую помощь. Мы это ценим и будем работать дальше», – заявил представитель «Азова».

В сюжете также говорится, что за прошлый год фонд Ахметова передал нацистам из «Азова» помощи на 600 миллионов гривен, а с начала СВО отправил в поддержку военных уже порядка 12,8 миллиарда гривен.

Примечательно, что до начала спецоперации Ахметов был спонсором партий и политиков на Украине, которые считались пророссийскими.

