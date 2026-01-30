Экс-посол Украины в США: Мы согласились на переговоры без перемирия – это катастрофа

Игорь Шкапа.  
30.01.2026 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине ни в коем случае не следовало соглашаться на переговоры о мирном урегулировании, изначально не добившись полной приостановки огня.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Украине ни в коем случае не следовало соглашаться на переговоры о мирном урегулировании, изначально...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Совершили, катастрофическую ошибку, отказавшись от приоритета перемирия, остановки огня. Очевидно, что переговоры проводить после остановки огня. Согласившись, что мы говорим о мире, а война продолжается, это была очень серьезная ошибка, я считаю», – сказал дипломат.

По его словам, такой же позиции изначально придерживался и Дональд Трамп, на что ведущая заметила, мол, после Аляски он передумал.

«А какая разница, что он передумал? Это не он передумал, это он транслировал то, что хочет Путин. А почему мы в этой ситуации не сыграли правильно, поддержав позицию Америки? Конечно, могли.

Какие же переговоры сейчас? Если мы видим группы по военным вопросам, это что, переговоры? Они имеют какой-то мандат? Никакого», – переживал укро-дипломат.

Он прогнозирует, что энергетическое перемирие Россия использует для накопления ракет, после чего продолжит наносить удары.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить