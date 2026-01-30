Переполох в Киеве: Новые российские дроны поражают движущиеся цели в глубоких украинских тылах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последние атаки российских дронов показали их резко возросшую эффективность.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский авиа-эксперт Валерий Романенко.

Ведущая обратила внимание на один из последних ударов дроном в Харьковской области по движущемуся составу, поинтересовавшись, какие выводы из этого следуют.

«Выводы крайне серьезные, потому что русские получили возможность поражать движущиеся цели в глубине нашей территории. Это важный момент. Одно дело, когда шахеды летят по целям неподвижным с известными координатами. Это работают обычные шахеды, а другое – когда любой движущийся объект на нашей территории – поезд, грузовик, автобус, что угодно, легковушка – может стать мишенью для русского дрона», – сказал укро-эксперт.

По его словам, для Украины это «значительно усложняет ситуацию».