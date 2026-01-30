Подписывать соглашения по Украине с Трампом может быть чревато опасными последствиями.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Хавич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский засветил, что планируется подписание двух документов по урегулированию неких вопросов по Украине: США – с украинской стороной, и США – с Россией.

Опять же, это было отработано Трампом в ходе его первого срока. Точно так же были заключены договора между Сербией, и так называемой Республикой Косово, когда между Белградом и Приштиной никаких документов не подписывалось, а при этом президент Сербии Вучич и тогдашний премьер Косово подписали параллельные документы с США.

А в результате Сербия ничего не получила, более того, утратила фактически контроль над северной частью Косово, где проживает до 90% сербов», – сказал Хавич.