Немецкий генерал: Украина должна согласовать с Россией гарантов своей безопасности

Европа в лице своих крупнейших стран должна внести свой вклад в прекращение украинского конфликта.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для этого существует коалиция желающих, которая заявила о своей готовности. В нее входят Франция, Великобритания и Германия. Но есть и другие европейские страны, которые должны участвовать в предоставлении гарантий безопасности. Важно, чтобы государства-гаранты были определены Украиной, а выбранные ею страны были бы приемлемы для России. Это очень сложный вопрос, который необходимо решить», – сказал Куят.

Он посетовал на то, что НАТО не способна выполнить эту функцию.