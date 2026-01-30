Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Брюссель согласен принять Украину в Евросоюз только ради того, чтобы было кого отправлять на войну.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что отношение нынешних элит к Украине сугубо потребительское. Даже тот факт, что они настаивают на том, чтобы украинская армия была 800 тысяч человек. Что это означает? Мерц объявил, что при всем напряжении сил, численность их армии где-то 240 тысяч. Примерно в таком же диапазоне – численность французских вооружённых сил. Это означает, что [ВСУ] это будет армия Евросоюза, что это будет орда такая многотысячная, которую они будут оплачивать, которую будут сдерживать Россию», – сказал Грушко.