Чудовище-Левиафан: «демократический» Евросоюз насилует всех, кто решился в него вступить – Грушко

Максим Столяров.  
30.01.2026 21:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 932
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Брюссель согласен принять Украину в Евросоюз только ради того, чтобы было кого отправлять на войну.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что отношение нынешних элит к Украине сугубо потребительское. Даже тот факт, что они настаивают на том, чтобы украинская армия была 800 тысяч человек. Что это означает?

Мерц объявил, что при всем напряжении сил, численность их армии где-то 240 тысяч. Примерно в таком же диапазоне – численность французских вооружённых сил.

Это означает, что [ВСУ] это будет армия Евросоюза, что это будет орда такая многотысячная, которую они будут оплачивать, которую будут сдерживать Россию», – сказал Грушко.

«Они на Западе всё время говорят о том, что это же свобода выбора, свобода выбора, это не мы хотим их принять, а они рвутся к нам.

Так вот, эта свобода выбора – это билет в один конец. Любой, кто говорит, что я вот уже туда не хочу идти, подвергается жесточайшему давлению. А те, кто говорят о том, да, мы хотим вступать, они лишаются всего.

Вступившие в ЕС лишаются права на проведение суверенной внешней политики. Происходит реальное изнасилование всего: и уклада жизни, и социального строя, и традиции», – добавил дипломат.

