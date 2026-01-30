Украина нам поможет! – в Бундестаге вся надежда на дух Бандеры

30.01.2026 20:43
Украина – это «общая ценность», которая объединяет ЕС и США.

Об этом с трибуны Бундестага заявила депутат от ХДС/ХСС Катарина душ Сантуш-Винц, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

«В моменты, когда мы сомневаемся, чувствуют ли США себя по-прежнему связанными с нами и нашими общими ценностями, мы должны задавать себе вопрос, что означает наша свобода. Мы видим ее в Украине, где на Майдане был поднят флаг ЕС, чтобы проложить путь к европейской свободе.

Агрессивная война на Украине проиллюстрировала, что все больше и больше стран присоединяются к нам. Очень важна уверенность в том, что Украина поддерживает нас!», – сказала Сантуш-Винц.

Она уверена в том, что Германия и Европа «при всех амбициях» ближайшее время будут зависеть от НАТО и США.

