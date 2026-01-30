Укро-аналитика: «Зеленский в Давосе подыграл Путину ради Трампа»

Вадим Москаленко.  
30.01.2026 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 239
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киевский диктатор Зеленский неспроста своей речью в Давосе чуть ли не разрушил трансатлантическое единство Запада.

Об этом украинскй доктор исторических наук и общественно-политический деятель Павел Гай–Нижник заявил в эфире канала «ProUA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чём выкручивание рук? Не только этот энергетический коллапс, который пытается сделать Россия. Проблема в том, что даже те европейские деньги, которые даются нам на бюджет и на закупку, оказывается, маловато иметь денег, нужно, чтобы Америка продавала еще их.

Я напомню, Германия отказалась нам поставлять снова «Пэтриоты». Это элемент давления вооружением. И особенно, что важно, это всё американское, Европа не располагает этими вещами», – рассуждал Гай-Нижник.

«И вот, одновременное давление на Европу со стороны Соединенных Штатов ставит то, что Зеленский подыграл Путину, когда пытался также разрушить своей речью трансатлантическое единство – всё ради Трампа. Даже Трамп в таком стиле не разговаривал, и это те опасности, которые нас ожидают.

Поэтому нужно говорить осторожнее и взвешеннее, потому что сейчас каждое слово – новое золото, как и каждое действие», – советовал укро-деятель.

Метки: ,

