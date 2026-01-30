«Последствия будут необратимыми»: на Украине с ужасом ждут удара по дамбе Киевского водохранилища

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине надеются, что Россия не станет бить по Киевской ГЭС, поскольку разрушение дамбы Киевского водохранилища чревато грандиозной катастрофой.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, есть ли у России такие ракеты, которые смогут уничтожить дамбу.

По словам эксперта, даже крылатая ракета, несущая относительно небольшую массу взрывчатого вещества, за счет скорости может «пробить несколько метров бетона и поразить цель».