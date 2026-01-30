ОБСЕ полностью утратила своё значение для России – заместитель Лаврова

30.01.2026 23:58
ОБСЕ оказалась заражена либеральной содомитской повесткой глобалистов – и потеряла своё значение как международная организация.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы отводим ОБСЕ в наших приоритетах ровно то место, на котором она оказалась. Она как реальный инструмент, который может быть использован для обеспечения интересов РФ, на сегодняшний день ее значение приближается к нулю.

Ну, посмотрите, военно-политическое измерение, которое было очень важно с точки зрения преодоления последствий наследия Холодной войны, а это договор об обычных вооруженных силах в Европе, договор по открытому небу, который тоже прекратил своё существование в результате того, что американцы из него вышли», – сказал Грушко.

«Экономическое измерение тоже в загоне. Акцент, прежде всего, делался нашими партнерами сугубо на правозащитную сферу. ОБСЕ использовалось как инструмент насаждения либеральных ценностей, гендерной повестки и многих других вещей, которые были абсолютно неконсенсусными, и не были важными с точки зрения обеспечения безопасности и сотрудничества. Но это была повестка дня НАТО и ЕС, и они пытались использовать организацию в этих целях.

И, к сожалению, географические перекосы тоже нарастали. Все миссии ОБСЕ были размещены в основном в странах постсоветского пространства, ни одной миссии в Евросоюзе. Ну кто же с этим соглашаться будет?

Поэтому со временем произошло абсолютное падение роли ОБСЕ как того инструмента, который можно использовать для решения каких-то практических задач в целях укрепления безопасности и сотрудничества. Участь ОБСЕ печальна, она окончательно уйдёт на периферию основных процессов.

Надо задуматься о евразийской концепции безопасности», – подытожил дипломат.

