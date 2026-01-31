«Это очень похоже на шубу с барского плеча». Зеленский сначала угрожал блэкаутом в Москве, а потом стал клянчить перемирие
Семидневное перемирие по энергетике не сильно поможет Украине, потому что их инфраструктура уже уничтожена. Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К блэкауту на Украине вели с 29 июня прошлого года. Именно тогда началась кампания массированных бомбардировок энергоструктуры. И последовательно её громили, она деградировала, и довели до такого состояния, нынешнего, в которой эта ситуация стала возможной.
Украины прямо по ходу переговоров в Абу-Даби подняли вопрос о срочном соглашении о моратории на нанесение ударов по энергетике. А ещё 27 сентября Зеленский заявлял: «если Путин устроит блэкаут в Киеве, мы ему устроит блэкаут в Москве».
И вот наступает в Киеве и многих других городах Украины ещё не блэкаут, но близкое к этому. Это результат длительной бомбардировки, огромной кампании. У российского Генштаба есть целая команда гражданских специалистов по энергетике, знающих, как там всё устроено», – сказал Ширяев.
«В Абу-Даби украинцам было отказано, никакого моратория Россия не захотела. После этого Зеленский обратился к Трампу, а Трамп – к Путину. Теперь всё вышло в течение личных взаимоотношений Путина и Трампа. Это никакой не мораторий, а лишь приостановка на семь суток. Это очень похоже на шубу с барского плеча, Путин старается действовать с максимально сильной позиции: я могу себе позволить.
То есть, сначала подвёл к тому, что Зеленский пришёл просить моратория, отказал ему. Зеленский пошёл просить Трампа, а ему уже нет отказа.
Хотя на Украине уже появились голоса: скоро потепление, переждём холода. Но и февраль, и март на Украине будут с отрицательной ночной температурой. Впереди ещё два месяца запаса этой кампании. Путин всего семь дней отдал», – добавил эксперт.
