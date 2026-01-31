Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Семидневное перемирие по энергетике не сильно поможет Украине, потому что их инфраструктура уже уничтожена. Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К блэкауту на Украине вели с 29 июня прошлого года. Именно тогда началась кампания массированных бомбардировок энергоструктуры. И последовательно её громили, она деградировала, и довели до такого состояния, нынешнего, в которой эта ситуация стала возможной. Украины прямо по ходу переговоров в Абу-Даби подняли вопрос о срочном соглашении о моратории на нанесение ударов по энергетике. А ещё 27 сентября Зеленский заявлял: «если Путин устроит блэкаут в Киеве, мы ему устроит блэкаут в Москве». И вот наступает в Киеве и многих других городах Украины ещё не блэкаут, но близкое к этому. Это результат длительной бомбардировки, огромной кампании. У российского Генштаба есть целая команда гражданских специалистов по энергетике, знающих, как там всё устроено», – сказал Ширяев.