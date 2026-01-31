Арестович: Оставался один удар, чтобы окончательно добить Киев

Зе-режим был растерян неожиданным известием об энергетическом перемирии, ведь оно показало, что Москва и Вашингтон договариваются по Украине без участия Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ).

«Это односторонняя инициатива Трампа. Россия пошла навстречу через какие-то там взаимозачёты переговорные. Украинская сторона была некоторым образом растеряна, потому что не ожидала», – сказал Арестович.

По его мнению, такой расклад бьёт по мифу о Зеленском как о лидере мировой величины.

«Ему произнести комплимент авторству Трампа, а не то, что он это добился напрямую, неудобно, он как император Вильгельм I, про которого говорили, что он хочет быть невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах», – провел аналогию экс-советник ОП.

Он признал, что Россия перемирие соблюдает.

«Хотя, как справедливо возмущались российские военкоры, тут остался-то один удар, чтобы поломать Киев, и два-три по Одессе и Днепру», – сказал Арестович.

