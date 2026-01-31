Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Они, что ли, всех подряд гребут, причем каждодневно? И не слишком ли много русских шпионов на один квадратный метр?.. Да, СБУ опять отчиталась о разоблачении «агентурной сети ФСБ» в Одессе. Речь о трех горожанах, якобы готовивших в городе серию акций против бандеровцев.

Как заявили гестаповцы, основными целями партизан были они сами, то есть СБУ и эсбэушные спецназовцы, а также ВСУшники, воюющие на Южном фронте. И если о себе гестаповцы помалкивают, то про вояк наоборот трубят:

«Они готовили подрывы авто и жилья украинских воинов и их семей. Теракты должны были произойти после дистанционной активации самодельных бомб. Таким образом рашисты надеялись не только ликвидировать военных, но и распространить панические настроения среди гражданского населения Украины».

Какие «панические настроения» — местные в таких случаях ликуют!.. Если верить гестаповцам, мужики долго выслеживали вояк — где живут, паркуются, бывают («чому нэ в окопи?»). В схроне, «подготовленном ФСБ», должны были забрать бомбы и заложить у входа в квартиры ВСУшников. Таких подрывов планировалось много.

Но бравые гестаповцы, как всегда, сработали на опережение, «и задержали фигурантов, когда они со взрывными устройствами ехали в дома украинских военных». В общем, покрутили с поличным, изъяли всю взрывчатку и смартфоны, с которых те координировали свои действия.

Всем задержанным от тридцати до сорока лет, одного из них в СБУ назвали «ухылянтом», второго дезертиром, а третий оказался сотрудником организации по охране общественного порядка (гм, не всем же, служа в таких конторах, живодерам из ТЦК помогать).

Партизанам вменяют «государственную измену», то есть пожизненное заключение. Вот странно, да?! «Одэса — цэ Украйина», а русские люди все не заканчиваются и не заканчиваются. Пока.