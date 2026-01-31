«Какайте в пакеты». В Киеве предлагают до весны отключить водоснабжение в большинстве домов
Дома без постоянного центрального отопления должны быть полностью отключены от водоснабжения, иначе они быстро станут непригодными к жизни.
Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В первую очередь – какайте в мусорные пакеты, покупайте тирсу для хомяков, и думайте, куда будете это выбрасывать. Освободите холодильники – к счастью, повезло, что сейчас зима.
Но с канализацией вы не справитесь. Попытки обогреть канализацию приведут к тому, что вы будете отогревать говно на 4 этаже. Потому что даже если вы нагреете снизу – сверху ещё 9 или 16 этажей», – сказал Закревский.
«Вы должны не подавать воду в те дома, где не контролируете канализацию. Вы должны слить стояки, и сберечь то, что ещё осталось. Потому что ремонт будет стоить дороже.
Да, это дико звучит для людей, но слава Богу, что это случилось в январе, а не в октябре. Если бы блэкаут случился в октябре – нам был бы полный писец. А так нам осталось перетерпеть дней десять. И нужно объяснять людям, что ближайшие десять дней мы будем просто выживать», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: