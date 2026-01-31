Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дома без постоянного центрального отопления должны быть полностью отключены от водоснабжения, иначе они быстро станут непригодными к жизни.

Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первую очередь – какайте в мусорные пакеты, покупайте тирсу для хомяков, и думайте, куда будете это выбрасывать. Освободите холодильники – к счастью, повезло, что сейчас зима. Но с канализацией вы не справитесь. Попытки обогреть канализацию приведут к тому, что вы будете отогревать говно на 4 этаже. Потому что даже если вы нагреете снизу – сверху ещё 9 или 16 этажей», – сказал Закревский.