«Трамп же так делает» – в эфире Зе-пропагандистки оправдывают расстрел стихийных протестов

Вадим Москаленко.  
31.01.2026 18:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 436
 
Блэкаут привёл к стихийным протестам граждан, требующих вернуть свет и тепло. Власть будет вынуждена подавлять выступления.

Об этом в интервью обслуживающей Банковую укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил близкий к украинским спецслужбам политолог-майданщик Виталий  Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу перекрытия дорог. Вот человек живёт на Троещине, у него десятый день нет воды и света. Он приезжает в центр города, заходит в кафе, и видит здесь жизнь. И у него возникает вопрос: почему здесь всё есть, а у меня ничего нет, и я тону в говне?

И это вызывает справедливое социальное недовольство. И этот протест имеет место быть. И государство должно реагировать на такие вещи. Если где-то вспыхивает недовольство – это должен быть как звоночек, туда должна выезжать служба, работать, и локализовать это. Иначе это разрастётся», – сказал Кулик.

По его словам, с одной стороны, картинка подобных протестов выгодна, чтобы выбить из Запада новые транши.

«Показывать говно в камеру, жаловаться, что нас довели до отчаяния, бить Запад этими картинками. Но тогда это политические последствия для власти, которая не смогла, не адаптировалась», – обрисовал он «вилку» для Зе-режима.

Альтернативный сценарий – репрессии.

«Нужно запрещать людям выражать протест. Можно списать это на военное положение, можно разгонять, и даже стрелять в людей, которые перекрывают улицу. Вон, американцы это делают», – указал Кулик.

