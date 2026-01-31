Блэкаут привёл к стихийным протестам граждан, требующих вернуть свет и тепло. Власть будет вынуждена подавлять выступления.

Об этом в интервью обслуживающей Банковую укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил близкий к украинским спецслужбам политолог-майданщик Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу перекрытия дорог. Вот человек живёт на Троещине, у него десятый день нет воды и света. Он приезжает в центр города, заходит в кафе, и видит здесь жизнь. И у него возникает вопрос: почему здесь всё есть, а у меня ничего нет, и я тону в говне?

И это вызывает справедливое социальное недовольство. И этот протест имеет место быть. И государство должно реагировать на такие вещи. Если где-то вспыхивает недовольство – это должен быть как звоночек, туда должна выезжать служба, работать, и локализовать это. Иначе это разрастётся», – сказал Кулик.