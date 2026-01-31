Философ-майданщик: Не уйдем из Донбасса – потеряем все города Украины
В случае отказа Украины от компромисса с Россией все крупные города самостийной державы станут непригодными для жизни.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире киевского политолога Юрия Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил политический философ Сергей Дацюк (поддерживал переворот в 2014 году).
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он говорит, что регулярно получает обвинения, что его призывы к миру являются капитуляцией. При этом Дацюк подчеркивает, что капитуляция – это полное поражение и выполнение всех условий победившей стороны.
«Я скажу ещё более для вас неудобную вещь. Капитуляции не требует Путин. Вы бросаетесь словом капитуляция, а оно даже к Путину неприменимо. Путин не требует сдачи украинской армии российской армии», – заявил философ.
Ведущий в свою очередь заметил, что в продвигаемом мирном соглашении численность украинской армии (600 тысяч) – это в два раза больше, чем было до войны.
Дацюк добавил, что в случае отказа от отступления из Донбасса Россия продолжит разрушать инфраструктуру, и тогда население, в том числе Киева, переберется из больших городов в села и небольшие населенные пункты.
«Возникает выбор, который перед нами сейчас стоит. Что вы выберете, потому что именно так вопрос сегодня стоит: сохранить города или сохранить остатки Донбасса? Заметьте, это не я вам этот выбор предъявляю. Этот выбор предъявил Путин. Он так действует. Но мы же не хотим видеть, потому что это и есть стратегический выбор. Граждане Украины, сделайте выбор: сохранить города Украины и отдать Донбасс или сохранить Донбасс и потерять города Украины», – призвал Дацюк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: