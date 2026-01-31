Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае отказа Украины от компромисса с Россией все крупные города самостийной державы станут непригодными для жизни.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире киевского политолога Юрия Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил политический философ Сергей Дацюк (поддерживал переворот в 2014 году).

Он говорит, что регулярно получает обвинения, что его призывы к миру являются капитуляцией. При этом Дацюк подчеркивает, что капитуляция – это полное поражение и выполнение всех условий победившей стороны.

«Я скажу ещё более для вас неудобную вещь. Капитуляции не требует Путин. Вы бросаетесь словом капитуляция, а оно даже к Путину неприменимо. Путин не требует сдачи украинской армии российской армии», – заявил философ.

Ведущий в свою очередь заметил, что в продвигаемом мирном соглашении численность украинской армии (600 тысяч) – это в два раза больше, чем было до войны.

Дацюк добавил, что в случае отказа от отступления из Донбасса Россия продолжит разрушать инфраструктуру, и тогда население, в том числе Киева, переберется из больших городов в села и небольшие населенные пункты.