Спасти Кубу: Россия сможет помочь лишь «осторожным присутствием»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прекративший принимать таблетки от озверина «миротворец» Дональд Трамп пообещал, что вскоре окончательно решит застарелый «кубинский вопрос», объявив политику Гаваны угрозой нацбезопасности. Вводятся 25% пошлины на весь импорт из стран, поставляющих Кубе нефть или нефтепродукты. Это напрямую затрагивает Мексику и, что особенно символично, Венесуэлу, продававшую нефть на остров по льготной цене.

Контекст трамповского обострения объясняется «принципом домино» в латиноамериканской политике Вашингтона. В январе 2026 янки частично смягчили санкции против венесуэльской нефтянки с жёстким условием: полный запрет работы с Кубой. То есть, Каракас формально получил ограниченный доступ к американскому рынку ценой разрыва энергетической связи с Гаваной — ключевого элемента союза, существовавшего с эпохи Уго Чавеса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Для Кубы, чья экономика давно находится в состоянии глубокого кризиса по причине жесточайших санкций США и их холуев, потеря венесуэльской нефти означает серьёзный удар по энергосистеме и транспорту.

На публике Трамп и его потомственный «гусанос» в лице госсека Марка Рубио, велеречиво рассуждают о «последних днях коммунистического режима» Острова Свободы. Ставка делается на технологии «цветных революций».

Острую попоболь США вызывает факт поразительной устойчивости социалистического строя на Кубе, в особенности, после развала СССР. Маленькая Куба, долгое время живущая под прессом американских санкций, не раз показывала свою эффективность по ряду ключевых позиций. Например, в Западном полушарии, пожалуй, не найти лучшей системы здравоохранения, чем кубинская. Поразительно, но уровень детской смертности на территории «гегемона» сильно превышает этот показатель на Кубе. А то, как кубинские ученые с минимальными потерями преодолели пандемию, создав три антиковидные вакцины, стало поучительной картиной на фоне форменной капитуляции властей США перед вирусом.

Заметно, что, получив по зубам от кубинских охранников Мадуро и запустив отсроченный антикриз с очередным «крушением американского военного самолета» в Оклахоме для сокрытия потерь «Дельты», оранжевый предводитель боится открытой агрессии против Кубы и полагает, что ему удастся покончить с ненавистными кубинскими коммунистами каким-нибудь ловким трюком.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель в ответ назвал меры Вашингтона «фашистскими, преступными и геноцидными», что отражает эскалацию конфронтации пока что на уровне риторики.

Венесуэла и Мексика также обвиняют администрацию Белого дома в людоедстве и, судя по заявлениям в прессе, пытаются разработать план поддержки Гаваны.

Ключевой интерес России — сохранить Кубу как оплот союзничества в Западном полушарии. Однако возможности Москвы по прямому противодействию американцам ограничены. Москва вряд ли сможет обеспечить масштабные нефтяные поставки на Кубу через Атлантику, а попытки обойти вторичные санкции США создадут риски для собственных энергетических проектов. Похоже, что все ограничится дипломатической поддержкой Кубы и поставкой некоторой гуманитарной помощи.

Стоит учитывать исторический парадокс: эмбарго против Кубы действует с 1962 года, но оно не привело к смене власти. Напротив, внешнее давление традиционно укрепляло легитимность руководства Гаваны через призму антиимпериализма. Новые меры января 2026 года могут усугубить гуманитарный кризис, но их способность вызвать политические изменения остаётся под вопросом. Для России разумная стратегия — не эскалация, а поддержание диалоговых каналов с сохранением осторожного присутствия в регионе.