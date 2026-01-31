Украине нельзя подписывать мирное соглашение, продвигаемое «в какой-то мере неадекватным» Дональдом Трампом.

Об этом на украинском канале «ProUA» заявил представленный как юрист Иван Лозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это [Трамп] очень опасный человек для нас. Это можно видеть по его отношению к Европе. Замахивается на Гренландию, которая является под протекторатом его же союзника. Это глубоко неуравновешенный человек, даже в какой-то мере неадекватный.

И – не подписывать, я бы лаже больше сказал: США под эгидой Трампа и его посланников Уиткоффа и Кушнера выступают на стороне России. Мы это видим из тех предложений, что они делают, в частности, настаивая, чтобы Украина уступила территорию. А Россия фактически не получает никакого наказания за то, что она натворила», – негодовал Лозовой.