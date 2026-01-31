Гражданство как фильтр: Новый удар режима Санду по молдаванам в России
Новые поправки в законе о гражданстве фактически заблокировали доступ к молдавским документам для тысяч соотечественников за рубежом. Введены обязательная личная явка без права подачи бумаг через представителей, жесткий экзамен на знание румынского языка и Конституции – даже для претендентов на гражданство по праву рождения, проверки через СИБ. Официальная цель – защита нацбезопасности и предотвращение мошенничества, но на практике это ударило по диаспоре, особенно в России. Посольство Молдовы в Москве уже объявило о бессрочной приостановке процесса приема заявлений на получение молдавского гражданства.
Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» публицист, автор сетевого издания «Междуречье – terriтория доверия» Сергей Ткач.
По новым нормам, часть жителей или уроженцев Молдовы вычеркивается из госучета, оказывается будто в «серой зоне». Какая цель преследуется? Возможно, это ограничения для «неблагонадежных» избирателей?
Формально молдавское государство не отказывается от тех, кто родился здесь. Сложности возникают, если родители не имеют гражданства РМ. И если человек не успел оформить документы до 18 лет. Ему придется проходить тест на знание румынского языка и конституции. А, может, и проверят его благонадежность. Будет подключена Служба информации и безопасности.
У молдавской власти возникла мания преследования, она ищет врагов народа (своих оппонентов), связанных с Россией. Поэтому в зону риска попадут жители Приднестровья и молдаване, осевшие или долго работающие в России. Мы видели, что на референдуме о вступлении Молдовы в ЕС около 10 тысяч человек составили перевес. У нынешней молдавской власти большие проблемы с доверием граждан. Поэтому соглашусь, ей не нужны «неблагонадежные» избиратели. Тем более, что скоро возможен референдум о присоединении к Румынии. Каждый голос будет на счету. А тут 50 000 запросов на гражданство, как заявляют молдавские политики. Также сегодня молдавская власть в каждом, связанном как-то с Россией и Приднестровьем, видит потенциального агента вражеской страны.
Есть и такой нюанс. Если к делу подключается СИБ, то, возможно, что изучается человеческий материал, который можно использовать в разведывательных целях.
Если Молдова продолжает политику сегрегации диаспоры на «правильную» и «неправильную», как это отразится на международном имидже Молдовы как страны, стремящейся в ЕС?
Молдавия ориентируется на политику ЕС, поэтому следует ожидать поощрений и новых грантов для жесткого выполнения принятого закона. Если что-то хоть каким-то образом направлено против России, это одобряется. Что, разве ЕС как-то отреагировал на нарушения гражданских прав в странах Прибалтики?
Были заявления официальных лиц (в частности, депутата от PAS Раду Мариана) о том, что закон направлен против конкретной диаспоры. Это дает почву для исков. Можно ли квалифицировать такие действия, например, как дискриминацию по признаку места проживания?
«Дискриминация по признаку места проживания» является частью политики нынешних молдавских властей. Доказательство этому – выборы, когда в одних местах открывают сотни избирательных участков, а в других десятки или единицы, хотя число возможных избирателей одинаково. То же самое происходит при голосовании по почте. Гражданам Молдовы, проживающим в одних государствах, разрешено голосовать по почте, а других – нет. Удалось ли оспорить в суде это? Нет.
Что касается защиты прав. Эта ситуация новая, необходимо время, чтобы юридическая машина заработала. Для защиты прав будут нужны деньги. Есть ли они у обычных людей?
Поскольку политика нынешних властей достигает высоких степеней цинизма по целому ряду аспектов, в том числе, в области гражданских прав, информации, политических прав, прав потребителей, то очевидно, что у большой группы людей возникнут сложности по применению этого закона. И родина для них станет чужбиной.
