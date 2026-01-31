Гражданство как фильтр: Новый удар режима Санду по молдаванам в России

Новые поправки в законе о гражданстве фактически заблокировали доступ к молдавским документам для тысяч соотечественников за рубежом. Введены обязательная личная явка без права подачи бумаг через представителей, жесткий экзамен на знание румынского языка и Конституции – даже для претендентов на гражданство по праву рождения, проверки через СИБ. Официальная цель – защита нацбезопасности и предотвращение мошенничества, но на практике это ударило по диаспоре, особенно в России. Посольство Молдовы в Москве уже объявило о бессрочной приостановке процесса приема заявлений на получение молдавского гражданства.

Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» публицист, автор сетевого издания «Междуречье – terriтория доверия» Сергей Ткач.

По новым нормам, часть жителей или уроженцев Молдовы вычеркивается из госучета, оказывается будто в «серой зоне». Какая цель преследуется? Возможно, это ограничения для «неблагонадежных» избирателей?

Формально молдавское государство не отказывается от тех, кто родился здесь. Сложности возникают, если родители не имеют гражданства РМ. И если человек не успел оформить документы до 18 лет. Ему придется проходить тест на знание румынского языка и конституции. А, может, и проверят его благонадежность. Будет подключена Служба информации и безопасности. У молдавской власти возникла мания преследования, она ищет врагов народа (своих оппонентов), связанных с Россией. Поэтому в зону риска попадут жители Приднестровья и молдаване, осевшие или долго работающие в России. Мы видели, что на референдуме о вступлении Молдовы в ЕС около 10 тысяч человек составили перевес. У нынешней молдавской власти большие проблемы с доверием граждан. Поэтому соглашусь, ей не нужны «неблагонадежные» избиратели. Тем более, что скоро возможен референдум о присоединении к Румынии. Каждый голос будет на счету. А тут 50 000 запросов на гражданство, как заявляют молдавские политики. Также сегодня молдавская власть в каждом, связанном как-то с Россией и Приднестровьем, видит потенциального агента вражеской страны. Есть и такой нюанс. Если к делу подключается СИБ, то, возможно, что изучается человеческий материал, который можно использовать в разведывательных целях.

Если Молдова продолжает политику сегрегации диаспоры на «правильную» и «неправильную», как это отразится на международном имидже Молдовы как страны, стремящейся в ЕС?

Молдавия ориентируется на политику ЕС, поэтому следует ожидать поощрений и новых грантов для жесткого выполнения принятого закона. Если что-то хоть каким-то образом направлено против России, это одобряется. Что, разве ЕС как-то отреагировал на нарушения гражданских прав в странах Прибалтики?

Были заявления официальных лиц (в частности, депутата от PAS Раду Мариана) о том, что закон направлен против конкретной диаспоры. Это дает почву для исков. Можно ли квалифицировать такие действия, например, как дискриминацию по признаку места проживания?