Портников: Украинцы врут социологам и примут даже капитуляцию

Не стоит доверять украинским соцопросам, которые показывают якобы готовность населения воевать с Россией до конца.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом с бежавшим из России либеральным телеведущим Евгением Киселевым (иноагент) заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников.

«Мне совершенно не интересно, что люди сейчас говорят социологам. Мне даже рассказывали мои знакомые о том, что они видели, как их друзья или родственники отвечали на вопрос социологов по телефону. Я бы сказал, выпрямившись, а потом отходили от телефонной трубки и говорили им совершенно противоположные вещи, которые их просто пугали », – сказал пропагандист.

По его словам, это вполне нормальное явление и не стоит обвинять людей.

«Это у человека есть чувство собственного достоинства. Он не собирается говорить кому-то постороннему: «Я хочу капитулировать». Нет, он и не хочет, понимаете? Но если кто-то какое-то решение за него примет, то и он его примет. Тут важно, какое количество людей смирится с решением о капитуляции (если бы его хотела власть принять, хотя мы понимаем, что власть этого, к счастью, не хочет), и будет протестовать против этого решения.

Это важная цифра, кстати говоря. Опять-таки, вы можете задать людям этот вопрос, они вам тоже скажут, что они будут протестовать. А важно не то, что они скажут, а важно то, что произойдёт», – добавил Портников.