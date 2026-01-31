«Троещин будет много. Пора выселять Киев в Карпаты» – Бортник
Если война продолжится, население украинской столицы придется эвакуировать. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.
Он прокомментировал заявление главы Деснянского района Киева (в прошлом КВНщика и резидента украинского Comedy Club) Максима Бахматова, анонсировавшего рытье выгребных ям, в которые оставшиеся без света, воды и тепла местные жители могли бы справлять нужду. В частности, речь шла об одном из самых густонаселенных спальных микрорайонов Киева Троещине.
«Мне кажется, что, с одной стороны, он достаточно искренне пытается найти решение. С другой стороны, очевидно, что Троещину надо отселять, эвакуировать, переселять в другие районы Киева, переселять в другие районы страны, хотя бы потому, что люди в таких условиях не выживут. Будут просто банально замерзать, умирать», – сказал эксперт.
Он считает, что такими заявлениями власть подталкивает киевлян к тому, что, осознав, какие их ждут нечеловеческие условия, они самостоятельно разберутся со своими проблемами и покинут Киев.
«Но мне кажется, на четвёртом году войны должны быть планы эвакуации, потому что таких районов, если война будет продолжаться, будет, к сожалению, становиться больше. Необходимо при поддержке ООН, специальных структур, разбивать лагеря беженцев где-то в Закарпатье, на Западной Украине, сохранять людей на территории Украины, потому что многие люди с Троещины уедут из Украины вообще, насмотревшись на рекомендации и всё остальное.
Необходимо готовить лагеря беженцам, необходимо готовить мобильное жильё, необходимо вернуться к тому, что мы начинали уже делать в 2022 году», – призвал Бортник.
