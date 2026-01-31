Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине надеются пережить эту зиму, чтобы потом более уверенно чувствовать себя на переговорах о мире.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшим из России либеральным телеведущим Евгением Киселевым (иноагент) заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую.

«У меня такое ощущение, что, может быть, не сразу, но через некоторое время переговоры могут стать и более конструктивными, если нам удастся выстоять эту зиму. И если Россия не добьётся никаких серьёзных успехов на поле боя, вопрос времени, когда придётся договариваться о прекращении огня. Но и американцы должны оказывать давление на Россию. Если будут давить на нас, тогда опять-таки всё зайдёт в тупик», – хорохорится политолог.

Иноагент Киселев поинтересовался, почему Россия ранее не добивалась таких весомых успехов в ходе ударов по украинской энергетике.