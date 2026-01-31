Зе-политолог: Путин убедился, что Европа ни на что не способна

31.01.2026 18:12
На Украине надеются пережить эту зиму, чтобы потом более уверенно чувствовать себя на переговорах о мире.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшим из России либеральным телеведущим Евгением Киселевым (иноагент) заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую.

«У меня такое ощущение, что, может быть, не сразу, но через некоторое время переговоры могут стать и более конструктивными, если нам удастся выстоять эту зиму. И если Россия не добьётся никаких серьёзных успехов на поле боя, вопрос времени, когда придётся договариваться о прекращении огня. Но и американцы должны оказывать давление на Россию. Если будут давить на нас, тогда опять-таки всё зайдёт в тупик», – хорохорится политолог.

Иноагент Киселев поинтересовался, почему Россия ранее не добивалась таких весомых успехов в ходе ударов по украинской энергетике.

«При прежней администрации США, возможно, в Кремле опасались, что, если они начнут таким образом уничтожать украинскую энергетику, то это будет провоцированием более ожесточённой войны, что тогда Украине могут дать дальнобойное оружие, ракеты.

Теперь Путин убедился в том, что американцы не дадут в ответ на это Украине дальнобойные ракеты, что американцы не увеличат кратно военную помощь Украине, что Европа слаба и тоже ничего действиям Путина противопоставить толком не может. Получается, что Путин почувствовал свою полную безнаказанность и теперь развернулся», – считает Фесенко.

