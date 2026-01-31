Зеленский превратился в апрельского Гитлера накануне краха – Арестович

Игорь Шкапа.  
31.01.2026 18:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 455
 
Политика, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский отнюдь не был марионеткой в руках главы своего офиса Андрея Ермака, отправленного в отставку после громкого коррупционного скандала.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ).

«Когда я рассказывал, что Зеленский всём управляет, а не Ермак, все бегали и верили в чёрную легенду про Ермака и несчастного Зеленского в заложниках. А я говорил, что есть сферы, куда Ермака и близко не подпускают, несмотря на все его старания», – заявил Арествоич.

По его словам, вся ответственность за происходящее лежала и лежит именно на Зеленском.

«Власть шатается очень сильно. Крайние провалы – сначала увольнение Малюка с главы СБУ и назначение Фёдорова, Шмыгаля. Арахамия показал, что парламент уже не полностью подчиняется Зеленскому, и у него есть своё мнение, надо согласовывать. Более того, все эти духоподъёмные и штанонатягательные вещи, которые делает Зеленский, лишний раз показывают, что он рассчитывать может на очень узкий круг людей», – подчеркнул гость эфира.

Латынина заметила, что на Украине, тем не менее, продолжает все работать.

«Как фюрер управлял. До апреля он управлял Германией и казалось, что всё работает, и армия Венка прорывалась, и так далее», – ответил Арестович.

