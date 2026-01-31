В субботу в Киеве начался новый масштабный блэкаут. Он затронул всю Украину и не только ее. Около 11 утра 31 января во всех районах столицы отрубилось электричество, которое и так подавалось крайне скудно. Прекратило работу метро (как и в Харькове). В кранах пропала вода. Батареи в тех зданиях, где восстановили теплоснабжение, снова стали быстро холодеть.

Первой реакцией киевлян был испуг от возможного преждевременного окончания энергоперемирия, хотя воздушная тревога не звучала. Но оказалось, дело в другом. А именно: в преступной халатности правящей верхушки вкупе с ее желанием обогащаться на страданиях народа.

Согласно заявлению минэнерго, водоканала и ахметовской энергокомпании-монополиста ДТЭК, причиной невиданного прежде сбоя стала «технологическая ошибка», произошедшая при поставке украинского тока в Молдову, Румынию и на другой еврозапад.

Вот что по данному поводу заявил министр энергетики Шмыгаль:

«Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линий 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной Украиной. Это стало причиной каскадных отключений в энергосистеме, срабатыванию защит и разгрузке блоков АЭС. В Киеве и других областях введены аварийные графики отключений».

Сообщается также, что напряжение в сети по Киевской области скакнуло до 802 Вт вместо 220.

Но от этой «технологической ошибки» пострадали не только украинские регионы. В потёмках была и Молдова. Ведь она, как оказалось, очень прочно завязана на энергетику «незалежной». Удар по ее энергоструктуре был настолько ощутимым, что без света оказались даже важные госорганизации. В частности, отключились компьютеры в таможенном ведомстве, со всеми базами таможенных, интерполовских и прочих данных, и на границе с Молдовой скопилось громадное количество автомобилей.

Конечно, случившееся вызвало шквал эмоций и возмущений среди граждан, ещё не успевших оправиться после предыдущих ударов.

«Мы давно подозревали, что Ахметов (в списке террористов в РФ, – прим. ред.) в связке с Зеленским и его бандой продает оплаченную энергию на Запад, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Олег.

В его обледенелой высотке лишь вчера включили свет после недельного перерыва, и жители хоть как-то начали обогревать свои квартиры при помощи тэнов. А сегодня – снова стоп.

«ДТЭК делал все, чтобы побольше с нас содрать денег. Требовал платить авансом, насылал коллекторов наяривать за хотя бы один день просрочки платежа или даже вообще без просрочки. Отключал свет, угрожал выселением из квартир. А сам тем временем нашу электрику гнал «евробратьям». Это ли не подонство – на фоне бедствия, которое терпит народ? И с Ахметовым в сговоре вся правящая шайка, начиная с Зеленского. Они объявили, что будут повышать цены на электрику, потому что нет денег на ремонты. Мироеды, упыри, другого слова нет!».

А вот мнение другого нашего знакомого Николая. Он много лет проработал в ведомстве, ныне возглавляемом экс-премьером Шмыгалем:

«Я слышал о нем ещё тогда, когда он хозяйничал во Львовской области и пытался внедрять «зеленую энергетику», вытрясая на нее колоссальные деньги из госбюджета. Все оказалось пшиком, но карманы себе и Зельцу он набил отлично. Потому Зельц и сделал его сначала премьером, а потом, даже после его фиаско, снова бросил на лакомый участок. Мне сообщают бывшие сослуживцы, что у них одна цель – как можно скорее и больше нажиться на гибнущей энергетике. Никакое восстановление их особо не интересует».

Поэтому, утверждает Николай, вместо того чтобы детально проанализировать и проверить работу молдавско-румынских линий и, в случае опасности, заморозить что-то для восстановления украинской системы, они, наоборот, погнали туда волну без всякой аналитики. Лишь бы поскорее продать и закрома свои набить. Вот и произошло это «каскадное» разрушение.

Дополнительное бедствие для украинцев – скачки напряжения. Они выводят из строя приборы, и люди лишаются холодильников, бойлеров, тэнов, электроплит…