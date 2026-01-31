«Какая-то размазанная сопля», – Зе-подельник собачится с Кличко из-за блэкаута

На фоне блэкаута продолжается межвидовая грызня в стане бандеровцев – ставленники Зеленского валят вину за коммунальную катастрофу в Киеве на мэра Кличко.

Показательно выступление главы администрации Деснянского района Киева Максима Бахматова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нам пришлось уже в пятый раз сливать всю систему, это 100 тысяч кубометров воды, чтобы не разорвало трубы. Но если в прошлые разы через день-два мы наполняли систему снова, в этот раз нам сказали: « Нет, ждите, возможно, когда-нибудь ». И мы поняли, что наступил апокалипсис », – сказал Бахматов.

«В моём районе проживает 500-700 тысяч человек. Из них у 300 тысяч нет отопления. А что такое горячая вода – мы забыли месяц назад…

Он пожаловался, что никакой централизованной подготовки к блэкауту не было.

«Наш район от города не получил ни одного генератора. Получали от благотворителей, от министерства. Но от города я получил: «Держитесь».

4 года полномасштабного вторжения, 12 год войны. Мы собрали все запросы к мэру, во все инстанции, что и как должно быть. В двух словах – дуля с маслом. Нет ответа, что и как должно быть.

Есть какая-то размазанная сопля, что они якобы к чему-то готовы. Но сейчас у нас нет кабелей для подключения благотворительных генераторов. И непонятно, как их заправлять, потому что это 400 литров за 10 часов. Как директор школы будет это заливать? Должен ездить заправщик, это отдельная логистическая задача.

А масло где брать для генератора? Талоны на топливо есть, а на масло – нет. А мне говорят: «Ну, держитесь». Это чтобы вы понимали уровень подготовки», – жаловался он на дуболома Кличко.