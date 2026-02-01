Кулеба: «За борьбой с канализацией – нет уже сил противостоять России»
Удары России по украинской энергетике стравливают граждан Украины друг против друга.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мало того, что мы вымерзаем, наша экономика медленно гасится. Надо очень сильно поблагодарить наших европейских друзей, которые приняли в конце прошлого года решение оказать нам помощь в объеме 90 миллиардов евро, это очень хороший стабилизатор нашей финансовой ситуации на фоне экономики, которая проседает из-за морозов, бизнесы закрываются. Поэтому первая цель его [Путина] посадить нашу экономику.
Вторая цель – сломить волю украинцев к борьбе. Потому что, когда такой ежедневный ужас, когда ты борешься с канализацией, сил на борьбу с внешним врагом уже не остается. А в-третьих, в Кремле очень радуются достигнутому успеху в натравливании украинцев друг на друга», – вещал Кулеба.
«Нас целенаправленно стравливают друг с другом. Чтобы мы друг друга ненавидели, чтобы мы друг друга уничтожали сейчас. Давайте не будем облегчать Путину работу. Давайте не грызть друг друга. Не вестись на фейки, что кто-то ворует электроэнергию, что её продают на Запад. Что могут дать свет, а не дают. Что могут дать тепло, а не дают.
Да не могут! Потому что систему нашу энергетическую развалили! Я вас умоляю, сегодня нельзя давать Путину достичь его цели тем, что мы просто друг друга начнем съедать. Надо держаться вместе, поддерживать друг друга. И пережить эту страшную зиму», – истерил бандеровец.
