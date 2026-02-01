Кулеба: «За борьбой с канализацией – нет уже сил противостоять России»

Удары России по украинской энергетике стравливают граждан Украины друг против друга.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мало того, что мы вымерзаем, наша экономика медленно гасится. Надо очень сильно поблагодарить наших европейских друзей, которые приняли в конце прошлого года решение оказать нам помощь в объеме 90 миллиардов евро, это очень хороший стабилизатор нашей финансовой ситуации на фоне экономики, которая проседает из-за морозов, бизнесы закрываются. Поэтому первая цель его [Путина] посадить нашу экономику.

Вторая цель – сломить волю украинцев к борьбе. Потому что, когда такой ежедневный ужас, когда ты борешься с канализацией, сил на борьбу с внешним врагом уже не остается. А в-третьих, в Кремле очень радуются достигнутому успеху в натравливании украинцев друг на друга», – вещал Кулеба.