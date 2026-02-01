Для украинцев «перемогой» станет вечная война с Россией

Игорь Шкапа.  
01.02.2026 17:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 869
 
Война, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На Украине крайне мало людей, обладающих критическим мышлением, тем более, что любые сомнения здесь трактуются как предательство.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире киевского политолога Юрия Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил политический Философ Сергей Дацюк.

На Украине крайне мало людей, обладающих критическим мышлением, тем более, что любые сомнения здесь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы имеем дело с людьми, обладающими триггерным сознанием, поскольку они потеряли мышление, отказались от мышления – и мышление стало запрещено. Вольнодумство, инакомыслие: шаг вправо, шаг влево – предатель», – отметил Дацюк.

По его словам, основная часть украинского общества находится в двух состояниях.

«Одно известно нам как зрада, то есть измена, поражение, капитуляция. Другое состояние – победа, она же перемога. Причём, обрати внимание, переходных состояний у триггернутых не бывает. Всё непонятное и подозрительное – это зрада, сложная стратегия – зрада, размышления, сомнения, неудобные вопросы – это всё зрада. Если ты не говоришь словами пропаганды, то ты зраднык», – подчеркнул философ.

Он добавил, что у триггернутых есть устойчивые источники влияния, среди которых он назвал Зеленского и популярных пропагандистов в социальных сетях.

«Очень мало людей, которые могут оказать влияние в момент триггера, обозначить красные линии. И в этом смысле победа для тригнернутых – это вечная война и надежда на поражение России когда-нибудь», – резюмировал Дацюк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить