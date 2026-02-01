Для украинцев «перемогой» станет вечная война с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине крайне мало людей, обладающих критическим мышлением, тем более, что любые сомнения здесь трактуются как предательство.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире киевского политолога Юрия Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил политический Философ Сергей Дацюк.

«Мы имеем дело с людьми, обладающими триггерным сознанием, поскольку они потеряли мышление, отказались от мышления – и мышление стало запрещено. Вольнодумство, инакомыслие: шаг вправо, шаг влево – предатель», – отметил Дацюк.

По его словам, основная часть украинского общества находится в двух состояниях.

«Одно известно нам как зрада, то есть измена, поражение, капитуляция. Другое состояние – победа, она же перемога. Причём, обрати внимание, переходных состояний у триггернутых не бывает. Всё непонятное и подозрительное – это зрада, сложная стратегия – зрада, размышления, сомнения, неудобные вопросы – это всё зрада. Если ты не говоришь словами пропаганды, то ты зраднык», – подчеркнул философ.

Он добавил, что у триггернутых есть устойчивые источники влияния, среди которых он назвал Зеленского и популярных пропагандистов в социальных сетях.