Для украинцев «перемогой» станет вечная война с Россией
На Украине крайне мало людей, обладающих критическим мышлением, тем более, что любые сомнения здесь трактуются как предательство.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире киевского политолога Юрия Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил политический Философ Сергей Дацюк.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы имеем дело с людьми, обладающими триггерным сознанием, поскольку они потеряли мышление, отказались от мышления – и мышление стало запрещено. Вольнодумство, инакомыслие: шаг вправо, шаг влево – предатель», – отметил Дацюк.
По его словам, основная часть украинского общества находится в двух состояниях.
«Одно известно нам как зрада, то есть измена, поражение, капитуляция. Другое состояние – победа, она же перемога. Причём, обрати внимание, переходных состояний у триггернутых не бывает. Всё непонятное и подозрительное – это зрада, сложная стратегия – зрада, размышления, сомнения, неудобные вопросы – это всё зрада. Если ты не говоришь словами пропаганды, то ты зраднык», – подчеркнул философ.
Он добавил, что у триггернутых есть устойчивые источники влияния, среди которых он назвал Зеленского и популярных пропагандистов в социальных сетях.
«Очень мало людей, которые могут оказать влияние в момент триггера, обозначить красные линии. И в этом смысле победа для тригнернутых – это вечная война и надежда на поражение России когда-нибудь», – резюмировал Дацюк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: