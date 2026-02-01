«У меня хата подпрыгивала, было страшно. Всё ужасно» – Кулеба молится на продление энерго-перемирия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине остаётся только надеяться, что энергетическое перемирие продлится хотя бы ещё пару недель.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проходим самую тяжелую зиму в истории нашей независимости. Я с 91-го года разное помню. И веерные отключения, и газовые войны, но такого ужаса, честно говоря, не было. Энергетика наша добита, разрушена, света нет, отопления нет, воды нет, всё ужасно. В ночь, как раз когда в Эмиратах происходили переговоры, произошёл очередной страшный массированный удар России по нашей энергетике. Били безжалостно по Киеву. У нас тут прямо хата подскочила в один момент, когда был прилет недалеко. Книжки попадали, было реально страшно», – плакался Кулеба.

Он пожаловался, что пережил самую страшную ночь.