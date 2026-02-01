«У меня хата подпрыгивала, было страшно. Всё ужасно» – Кулеба молится на продление энерго-перемирия

Вадим Москаленко.  
01.02.2026 16:40
  (Мск) , Киев
Украине остаётся только надеяться, что энергетическое перемирие продлится хотя бы ещё пару недель.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проходим самую тяжелую зиму в истории нашей независимости. Я с 91-го года разное помню. И веерные отключения, и газовые войны, но такого ужаса, честно говоря, не было. Энергетика наша добита, разрушена, света нет, отопления нет, воды нет, всё ужасно.

В ночь, как раз когда в Эмиратах происходили переговоры, произошёл очередной страшный массированный удар России по нашей энергетике. Били безжалостно по Киеву. У нас тут прямо хата подскочила в один момент, когда был прилет недалеко. Книжки попадали, было реально страшно», – плакался Кулеба.

Он пожаловался, что пережил самую страшную ночь.

«Удар той ночью показывает, что никакого серьёзного намерения у Путина прекращать огонь нет. Отсюда урок, что это прекращение огня является фиктивным, демонстративным. И шансы на то, что оно перерастет во что-то устойчивое, приближаются к нулю.

Хороших новостей нет. Будут ли сейчас американцы говорить, что не до первого февраля, а надо дальше на всё время морозов пытаться продлить это прекращение ударов? Наверняка будут, но Путин будет всячески с этого соскакивать.

Держим пальцы скрещенными, для того, чтобы всё это продлилось не до первого числа, а хотя бы еще пару недель», – переживал бывший укро-министр.

