«Этих воров нельзя принимать в ЕС, нам свих проблем хватает» – евродепутат об Украине

В Евросоюзе слишком много внутренних проблем, чтобы принимать в свои ряды ещё и вороватую, разрушенную войной Украину.

Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил депутат Европарламента, кипрский политик Фидиас Панайоту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас обсуждается, будет ли Украина принята в Евросоюз. А её армия одна из самых сильных, благодаря всей той помощи, которую она получает. И так Украина может стать основной военной силой Европы», – попросил прокомментировать ведущий.

«Украина принесет с собой еще больше проблем. У них и так много проблем не только из-за России. Они столько времени находятся в состоянии войны, но у них до сих пор коррупция. Проблемы с военной экономикой, инфраструктурой, разрушенными зданиями и все такое. Я не уверен, что этой стране надо вступать в ЕС», – сказал депутат.