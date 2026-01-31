«Этих воров нельзя принимать в ЕС, нам свих проблем хватает» – евродепутат об Украине

Максим Столяров.  
31.01.2026 20:08
  (Мск) , Москва
В Евросоюзе слишком много внутренних проблем, чтобы принимать в свои ряды ещё и вороватую, разрушенную войной Украину.

Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил депутат Европарламента, кипрский политик Фидиас Панайоту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас обсуждается, будет ли Украина принята в Евросоюз. А её армия одна из самых сильных, благодаря всей той помощи, которую она получает. И так Украина может стать основной военной силой Европы», – попросил прокомментировать ведущий.

«Украина принесет с собой еще больше проблем. У них и так много проблем не только из-за России. Они столько времени находятся в состоянии войны, но у них до сих пор коррупция.

Проблемы с военной экономикой, инфраструктурой, разрушенными зданиями и все такое. Я не уверен, что этой стране надо вступать в ЕС», – сказал депутат.

«Когда у вас есть бизнес, который не очень успешен, у вас много внутренних проблем – вы не открываете новые магазины, а решаете свои проблемы, и только потом открываете новые магазины.

Евросоюз неэффективен. Там много разногласий. Они слишком зависят от США, экономика страдает, энергетическая отрасль Германии разрушена. Они погрязли в долгах. Европа – одна из самых печальных историй этого века», – подытожил Панайоту.

