«Этих воров нельзя принимать в ЕС, нам свих проблем хватает» – евродепутат об Украине
В Евросоюзе слишком много внутренних проблем, чтобы принимать в свои ряды ещё и вороватую, разрушенную войной Украину.
Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил депутат Европарламента, кипрский политик Фидиас Панайоту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас обсуждается, будет ли Украина принята в Евросоюз. А её армия одна из самых сильных, благодаря всей той помощи, которую она получает. И так Украина может стать основной военной силой Европы», – попросил прокомментировать ведущий.
«Украина принесет с собой еще больше проблем. У них и так много проблем не только из-за России. Они столько времени находятся в состоянии войны, но у них до сих пор коррупция.
Проблемы с военной экономикой, инфраструктурой, разрушенными зданиями и все такое. Я не уверен, что этой стране надо вступать в ЕС», – сказал депутат.
«Когда у вас есть бизнес, который не очень успешен, у вас много внутренних проблем – вы не открываете новые магазины, а решаете свои проблемы, и только потом открываете новые магазины.
Евросоюз неэффективен. Там много разногласий. Они слишком зависят от США, экономика страдает, энергетическая отрасль Германии разрушена. Они погрязли в долгах. Европа – одна из самых печальных историй этого века», – подытожил Панайоту.
