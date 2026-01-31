«Мы платим за войну, в которой нам никогда не победить!» – депутат Европарламента

Максим Столяров.  
31.01.2026 20:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2362
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Евросоюз должен немедленно прекратить вооружать Украину и восстановить дипломатические отношения с Россией.

Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил депутат Европарламента, кипрский политик Фидиас Панайоту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы находимся в состоянии войны с Россией, финансируем войну на Украине. И кто в ней победитель? Уж точно не мы. Мы закупаем оружие у американцев. У нас не очень хорошее отношение с Китаем.

И только три самые могущественные страны мира: Китай, Россия и США, могут повлиять на ситуацию. Мы явно отталкиваем Китай и Россию, и Китай это понимает. И Трамп тоже не очень-то доволен тем, что мы толкаем Россию в объятия Китая.

А Россия – это как бы европейская страна. Я считаю, что отталкивать Россию – это ошибка. Мы можем сотрудничать с Россией. У нее огромная экономика. Мы можем многое сделать вместе. Это будет выгодно и нам, и России. Нужно немедленно прекратить войну и начать налаживать дипломатические связи», – сказал Панайоту.

«Мы платим за оружие, чтобы финансировать войну, в которой нам никогда не победить. Это и есть главная проблема. Мы каждый день теряем территории. Так что вместо того, чтобы продолжать, давайте прекратим нести потри.

Я уверен, что это опосредованная война США, которые ее развязали, чтобы ослабить Европу и Россию.

Мы тратим деньги, закупаемся у американцев, Россия воюет с Европой, так что мы проигрываем по всем фронтам. Это опосредованная война, и это признали и Трамп, и Рубио», – подытожил евродепутат.

