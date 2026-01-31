Надо спокойно подождать, пока русские займут весь Донбасс – Арестович
В течение этого года Россия окончательно возьмет под свой контроль пока остающуюся за Украиной часть Донбасса.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об это в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ).
«Надо спокойно подождать, пока возьмут Донбасс. Возьмут его довольно скоро, в течение года, я думаю, может, и быстрее. Поэтому возникнет вопрос, что дальше? Навоевались вот уже. За Донбасс, за который вы упирались, замораживали и делали непригодными Киев, Харьков, Днепр, Одессу, а, может, ещё парочка городов добавится», – сказал экс-советник ОП.
По его словам, к моменту окончательной потери Донбасса русские «Запорожье могут взять либо развалить». Ведущая заметила, что, когда она говорит что-то подобное, на Украине ее называют «фашисткой».
Арестович объяснил, что на Украине просто нет аргументов, ради чего обрекать города на разрушение и гибель, если всё равно ВСУ оттуда будут выбиты.
«Ну, хорошо, чего вы добились? Вот можно спросить будет и подождать, что они ответят. И вот тогда можно снова задать вопрос: «А что они год назад, когда Трамп пришёл власти?». А потом можно задать ещё более интересные вопросы: «А что не в марте 22-го или в апреле?» И им не будет, что ответить. Они, конечно, что-то выдумают. Выдумывают они одно и то же, буду кричать, что вы – фашистка. На этом кончатся все их аргументы, их просто не будет», – добавил Арестович.
