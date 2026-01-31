Только 10% насильно мобилизованных способны воевать, но этого достаточно – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
31.01.2026 21:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 472
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Несмотря на то, что только 10% насильно мобилизованных украинцев способны хоть как-то выполнять боевые задачи, отлов людей на украинских улицах будет продолжаться.

Об этом на канале «PolitБюро» заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, сами военные жалуются, что они приезжают отбирать себе бойцов, и не из кого отбирать. Мне говорили, что на 100 человек можно отобрать действительно бойцов человек 10.

У нас огромное количество обращений до сих пор, когда люди с проблемами, но их мобилизуют…

И поверьте, нет заинтересованности, чтобы военно-врачебная комиссия проходила нормально, потому что тогда не будут набираться люди в том количестве, в котором необходимы.

Это страшная реальность, с которой, к сожалению, мы ничего пока не можем сделать», – сказала депутат.

