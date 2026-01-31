Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что только 10% насильно мобилизованных украинцев способны хоть как-то выполнять боевые задачи, отлов людей на украинских улицах будет продолжаться.

Об этом на канале «PolitБюро» заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

