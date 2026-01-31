Первые же назначения нового министра обороны убили надежду – укро-депутат

31.01.2026 21:29
Первые же действия и кадровые назначения нового министра обороны Украины Михаила Федорова говорят о его полной некомпетентности.

Об этом на канале «PolitБюро» заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать назначение уклониста и нациста-убийцы Сергея Стерненко новым советником по дронам министра обороны Украины.

«Когда мы голосовали в Раде за назначение Федорова министром обороны, я надеялась на лучшее. Но, как всегда, надежда умерла быстрее, чем успела родиться.

К сожалению, у нас перепутали Министерство обороны с игрой компьютерной, Counter-Strike. Так вот, нельзя переносить игру на жизнь самого стратегического министерства в стране. И нельзя заниматься обороной государства с людьми, которые никогда в своей жизни не имели к этому никакого отношения», – жаловалась депутат.

«Да, Стерненко нам может показать, как можно в прямом эфире убить человека, и стать героем, непонятно на каком основании, в нашем государстве. И я надеюсь, что когда-то правосудие его настигнет, потому что оно должно быть в правовом государстве. Пока Украина таким государством не является.

И такие назначения только унижают профессиональных людей, они уничтожают институции, и они ни к чему хорошему в армии не приведут.

Не может доярка управлять государством. Это иллюзия. Государством могут управлять государственники, профессиональные люди. Поэтому, сколько бы Чип и Дейлов на помощь мы ни набирали – они не знают, как работает система, не знают, что такое фронт, война», – добавила Скороход.

