Первые же действия и кадровые назначения нового министра обороны Украины Михаила Федорова говорят о его полной некомпетентности.

Об этом на канале «PolitБюро» заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать назначение уклониста и нациста-убийцы Сергея Стерненко новым советником по дронам министра обороны Украины.

«Когда мы голосовали в Раде за назначение Федорова министром обороны, я надеялась на лучшее. Но, как всегда, надежда умерла быстрее, чем успела родиться. К сожалению, у нас перепутали Министерство обороны с игрой компьютерной, Counter-Strike. Так вот, нельзя переносить игру на жизнь самого стратегического министерства в стране. И нельзя заниматься обороной государства с людьми, которые никогда в своей жизни не имели к этому никакого отношения», – жаловалась депутат.