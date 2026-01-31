Казахстан приступил к демонтажу ЕАЭС по приказу Запада

Несмотря на предыдущие грозные заявления Астаны о том, что антироссийские националисты и прозападные либералы, оправдывающие удары ВСУ на терминалы КТК и танкеры, перевозившие казахстанскую нефть, будут привлечены к уголовной ответственности, пробандеровские элементы лишь отделались лёгким испугом и даже удостоились понимания со стороны правительства их «гражданской позиции».

Адвокатом сторонников диверсий снова выступила вице-премьер Аида Балаева, которая ранее на посту министра информации активно поддерживала кампанию декоммунизации и дерусификации, а также политику культурной отмены в отношении российских исполнителей. Балаева официально сообщила о свёртывании «расследования»:

«Не было установлено оснований для квалификации действий авторов публикаций по статьям «разжигание розни» и «пропаганда терроризма», а также признаков государственной измены».

Собственно, она и ранее оберегала наци-блогеров и «активистов», предоставляя юридических защитников, оплачиваемых из государственного бюджета. Но эта история еще раз подтвердила, что вся эта публика изначально выполняла заказ и является правительственной агентурой.

Парадокс, ведь практически – это борьба против самих себя или собственных государственных интересов, так как Казахстан из-за украинских атак недопоставил на мировые рынки 26 млн баррелей, а общий ущерб перевалил уже за 2 миллиарда долларов. Но стратегическое союзничество с Лондоном и Киевом перевесило все убытки – именно ради задачи выстраивания общего антироссийского фронта.

Более того, Астана пошла по пути инициирования торговых войн с Москвой, фактически приступая к разрушению ЕАЭС. Так, министерство экологии РК подготовило проект увеличения утилизационного сбора на российские и белорусские автомобили и сельскохозяйственную технику сразу до 4 миллионов рублей, что фактически означает введение запретительных пошлин, так как данную продукцию уже никто не сможет приобрести.

Интересно, что нововведение не распространяется на аналогичную технику из других стран СНГ, ЕС и США и, по сути, открывает зелёный свет для американских и корейских авто. Можно сказать, что это очередной удар в рамках установления в Средней Азии заградительного «санитарного коридора» по указке Запада, так как еще с осени прошлого года Акорда резко ограничила транзит товаров из КНР по своей территории.

Но этим дело не ограничивается, так как Касым-Жомарт Токаев 28 января на совещании в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) заявил: в прошлом году через казахстанские банки «некие зарубежные силы» перевели в соседние страны 13 миллиардов долларов якобы в обход санкций. По его поручению агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), (АФМ) и Нацбанк начали тщательную проверку.

Наци-блогеры, провластные «политологи» и СМИ сразу бросились говорить о «российском следе», и что операции были проведены в интересах Москвы в рамках финансово-торговых отношений с Пекином. По сути, сейчас преднамеренно поднимается скандал, призванный показать Западу стремление Астаны бороться с «серыми схемами» поддержки СВО.

Если это так, то это не просто шантаж или акция лояльности США и ЕС, а начало планомерного разрыва отношений с Москвой в рамках совершаемого геополитического разворота. Если ранее Астана сидела внутри ЕАЭС и саботировала интеграционные процессы, будучи агентом англосаксов, то теперь вместе с Ереваном идёт уже на подрыв общей конструкции.

С учётом того, что янки захватывают контроль над казахстанскими железными дорогами, а на всех таможенных пунктах стоит техника слежения, «подаренная» USAID более года назад для предотвращения обхода санкций, – появляется уже осязаемый и пока экономический фронт против России с юга.