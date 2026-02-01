Российский полковник: Зеленский здорово нам помогает

Михаил Рябов.  
01.02.2026 16:58
Киевляне напрасно надеются на возвращение благ цивилизации после зимних морозов – напротив: весной жители украинской столицы столкнутся с реальными последствиями блэкаута – забитая нечистотами канализация растает, начнется антисанитария и распространение инфекций.

Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

