Российский полковник: Зеленский здорово нам помогает
01.02.2026 16:58
(Мск) , Москва
Киевляне напрасно надеются на возвращение благ цивилизации после зимних морозов – напротив: весной жители украинской столицы столкнутся с реальными последствиями блэкаута – забитая нечистотами канализация растает, начнется антисанитария и распространение инфекций.
Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
