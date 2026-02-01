Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Противник умело пользуется молчанием российских переговорщиков об условиях готовящейся сделки по Украине. Вражеские вбросы настаивают на унизительных условиях для Москвы – вроде согласия на то, что украденные Западом российские деньги будут направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры бандеровцев.

На это обратил внимание экс-спикер армии ДНР Эдуард Басурин во время стрима у военкора Андрея Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Басурин выразил сожаление, что Москва постоянно действует с оглядкой на «мировое сообщество», хотя там буквально на днях показали, что плевать хотят на интересы и права русских.

«Заявление, которое сделал генсек ООН, – что мы не имеем права на самоопределение. Гренландия какая-то, где население тысяч 50, имеют право. А у нас миллионы, и мы – никто. Нам, я думаю, нужно перестать нравиться другим, а идти своим путём», – сказал Басурин.

Он напомнил, что даже капитуляции противника предшествуют переговоры, однако для жителей России до сих пор не ясно, к чему всё идет:

«На каких условиях? Диктуем мы условия или нам диктуют? Вот – самое главное».

Басурин обратил внимание на вброс западных СМИ – «мы якобы теперь должны будем восстанавливать всё, что разрушено».

При этом никто не разъясняет, почему противнику дается неделя «энергетического перемирия», ведь в отсутствие света «ни один беспилотник произведён не будет, ни один снаряд, патрон, порох».

«Люди имеют право. У нас люди же нормальные, они всё поймут. Ну просто скажите, а не тень на плетень наводить. Вот это неправильно. В этом мы и проигрываем. Здесь они считают, что мы слабые», – отметил Басурин.

Он напомнил, что ранее ВСУ устраивали локальные блэкауты на российских территориях.