Басурин о тумане переговоров: До сих пор не ясно – Россия диктует, или нам диктуют
Противник умело пользуется молчанием российских переговорщиков об условиях готовящейся сделки по Украине. Вражеские вбросы настаивают на унизительных условиях для Москвы – вроде согласия на то, что украденные Западом российские деньги будут направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры бандеровцев.
На это обратил внимание экс-спикер армии ДНР Эдуард Басурин во время стрима у военкора Андрея Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Басурин выразил сожаление, что Москва постоянно действует с оглядкой на «мировое сообщество», хотя там буквально на днях показали, что плевать хотят на интересы и права русских.
«Заявление, которое сделал генсек ООН, – что мы не имеем права на самоопределение. Гренландия какая-то, где население тысяч 50, имеют право. А у нас миллионы, и мы – никто. Нам, я думаю, нужно перестать нравиться другим, а идти своим путём», – сказал Басурин.
Он напомнил, что даже капитуляции противника предшествуют переговоры, однако для жителей России до сих пор не ясно, к чему всё идет:
«На каких условиях? Диктуем мы условия или нам диктуют? Вот – самое главное».
Басурин обратил внимание на вброс западных СМИ – «мы якобы теперь должны будем восстанавливать всё, что разрушено».
При этом никто не разъясняет, почему противнику дается неделя «энергетического перемирия», ведь в отсутствие света «ни один беспилотник произведён не будет, ни один снаряд, патрон, порох».
«Люди имеют право. У нас люди же нормальные, они всё поймут. Ну просто скажите, а не тень на плетень наводить. Вот это неправильно. В этом мы и проигрываем. Здесь они считают, что мы слабые», – отметил Басурин.
Он напомнил, что ранее ВСУ устраивали локальные блэкауты на российских территориях.
«Наши люди же страдают. Удары наносили не только по Донбассу – Воронеж, Курск, Белгород, где люди также находятся без тепла, без света, без воды, и не дают восстановить. В Запорожье», – перечислил Басурин.
