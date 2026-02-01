Вопросы русского языка и УПЦ МП сняты с переговоров – иноагент Венедиктов вовсю использует неосведомлённость россиян

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Свобода для русского языка и канонической церкви больше не являются предметом российско-украинских переговоров и отложены в дальний ящик как нерешаемые.

С таким иформационным вбросом выступил признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там есть нерешаемые вопросы, которые просто отложены сейчас. Это вопросы о роли русского языка в будущей Украине и Русской Православной Церкви. Они, на мой взгляд, нерешаемы, совсем. Там нет, и не может быть никакого компромисса, потому что украинская власть и украинское общество воспринимает Московский патриархат как агента ФСБ, КГБ, ВЧК, НКВД. Нет – и все. И статус русского языка. Это «гниение украинского государства». Это я цитирую одного из переговорщиков. На это мы пойтить не можем», – сказал Венедиктов.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп в Анкоридже был удивлён тем, что на Украине запретили русский язык и УПЦ. Министр сообщил, что Трамп не поверил Владимиру Путину и несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы.