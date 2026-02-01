Трампу позарез нужна Гренландия, чтобы установить противо-орешниковую оборону
Президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, чтобы установить там средства противоракетной обороны.
Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы не имеем дело с капризом Трампа. Что он видит? Один из американских планировщиков объяснил мне так: «У вас есть «Орешник». Если вы его запустите в США, ракета с ядерной боеголовкой будет лететь 22 минуты. Но на 11-й минуте она войдет в воздушное пространство Гренландии. И мы должны перехватывать ее там. Ты, Алексей, смотришь на карту, а надо смотреть на глобус». Я говорю: у вас же там база», – сказал Венедиктов.
Он якобы спросил у своего американского собеседника, почему США недостаточно имеющихся на Гренландии военных баз.
«Он говорит: «Да. А придет новое правительство Дании и расторгнет этот договор аренды. А у нас там противо-орешниковская оборона мощная, золотой купол. Нас это не устраивает. Не аренда – но собственность», – утверждал Венедиктов.
