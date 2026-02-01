Трампу позарез нужна Гренландия, чтобы установить противо-орешниковую оборону

Елена Острякова.  
01.02.2026 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 407
 
Война, Вооруженные силы, Гренландия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США


Президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, чтобы установить там средства противоракетной обороны.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не имеем дело с капризом Трампа. Что он видит? Один из американских планировщиков объяснил мне так: «У вас есть «Орешник». Если вы его запустите в США, ракета с ядерной боеголовкой будет лететь 22 минуты. Но на 11-й минуте она войдет в воздушное пространство Гренландии. И мы должны перехватывать ее там. Ты, Алексей, смотришь на карту, а надо смотреть на глобус». Я говорю: у вас же там база», – сказал Венедиктов.

Он якобы спросил у своего американского собеседника, почему США недостаточно имеющихся на Гренландии военных баз.

«Он говорит: «Да. А придет новое правительство Дании и расторгнет этот договор аренды. А у нас там противо-орешниковская оборона мощная, золотой купол. Нас это не устраивает. Не аренда – но собственность», – утверждал Венедиктов.

