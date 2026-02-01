«Русские очень давят» – бежавшие из Мирнограда укро-дроноводы

Вадим Москаленко.  
01.02.2026 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3794
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ давят ВСУ мощным РЭБом и имеют возможность запускать БПЛА очень глубоко в украинский тыл.

Об этом на канале «Армiя ТВ» говорили украинские боевики-дроноводы, бежавшие из Димитрова (Мирноград), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ давят ВСУ мощным РЭБом и имеют возможность запускать БПЛА очень глубоко в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«[Заезд-выезд] в город очень тяжёлый, всё контролируется. В дождь, в туман разве что – въезд, заезд», – жалуется ВСУшник 38-й ОБрМП Максим.

«Нет, в Мирноград машины не заезжают. Заходим туда пешком и выходим. Это 15-17 километров»,– поправляет сослуживца боевик ВСУ Руслан.

Также он пожаловался на работу русских дронщиков.

«Наша основная проблема – что они нас сейчас сдавливают РЭБом, у них мощный РЭБ. С нашей стороны тоже давят их, но у них получается. Они настроили себе так, что могут залетать на большое расстояние, и позволяют себе.

Ну, точно так же, раньше у них не было этих ретрансляторов, теперь, я так понимаю, они используют воздушные ретрансляторы, такие носители, как «матка». И могут залетать на большое расстояние», – рассказал ВСУшный дроновод.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить