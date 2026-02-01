«Русские очень давят» – бежавшие из Мирнограда укро-дроноводы

ВС РФ давят ВСУ мощным РЭБом и имеют возможность запускать БПЛА очень глубоко в украинский тыл.

Об этом на канале «Армiя ТВ» говорили украинские боевики-дроноводы, бежавшие из Димитрова (Мирноград), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

« [Заезд-выезд] в город очень тяжёлый, всё контролируетс я. В дождь, в туман разве что – въезд, заезд», – жалуется ВСУшник 38-й ОБрМП Максим.

Также он пожаловался на работу русских дронщиков.

«Наша основная проблема – что они нас сейчас сдавливают РЭБом, у них мощный РЭБ. С нашей стороны тоже давят их, но у них получается. Они настроили себе так, что могут залетать на большое расстояние, и позволяют себе.

Ну, точно так же, раньше у них не было этих ретрансляторов, теперь, я так понимаю, они используют воздушные ретрансляторы, такие носители, как «матка». И могут залетать на большое расстояние», – рассказал ВСУшный дроновод.