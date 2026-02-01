Укро-эксперт: Долетались. Надо выключать мобильную связь
Сейчас уже Украине надо учиться у России дроновой войне и методам противодействия.
Об этом в эфире «Суспильное. Одесса» заявил замдиректора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На «Шахед» за 30-50 тысяч долларов они себе позволяют поставить ПЗРК, который стоит 170 тысяч долларов. То есть они тратят колоссальные средства на даже такие проекты, которые на 10% могут соответствовать тому, что они сработают. Это то, что нам нужно учитывать. Нам такого не хватает», – жаловался Храпчинский.
Также он призвал подавлять мобильную связь, чтобы хоть как-то нивелировать эффективность налётов.
«Поэтому здесь вопрос к тому, чтобы обеспечить мобильных операторов достаточной возможностью сформировать правильные фильтры и правильные инструменты, которые позволят помочь нам, тем, кто занимается усилением ПВО, улучшить такие возможности, как условно исключать мобильную связь одновременно», – роптал укро-эксперт.
