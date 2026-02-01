Укро-эксперт: Долетались. Надо выключать мобильную связь

Вадим Москаленко.  
01.02.2026 21:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 897
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сейчас уже Украине надо учиться у России дроновой войне и методам противодействия.

Об этом в эфире «Суспильное. Одесса» заявил замдиректора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас уже Украине надо учиться у России дроновой войне и методам противодействия. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На «Шахед» за 30-50 тысяч долларов они себе позволяют поставить ПЗРК, который стоит 170 тысяч долларов. То есть они тратят колоссальные средства на даже такие проекты, которые на 10% могут соответствовать тому, что они сработают. Это то, что нам нужно учитывать. Нам такого не хватает», – жаловался Храпчинский.

Также он призвал подавлять мобильную связь, чтобы хоть как-то нивелировать эффективность налётов.

«Поэтому здесь вопрос к тому, чтобы обеспечить мобильных операторов достаточной возможностью сформировать правильные фильтры и правильные инструменты, которые позволят помочь нам, тем, кто занимается усилением ПВО, улучшить такие возможности, как условно исключать мобильную связь одновременно», – роптал укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить