Молдова расплатилась тотальным блэкаутом за разрыв электролиний с Приднестровьем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жалкие попытки представителей прозападного Кишинева обвинить Россию в блэкауте, который вчера накрыл всю Молдову, провалились.

Спикер местного парламента Игорь Гросу робко пискнул, что «массовые отключения предположительно были вызваны атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины». Но ему никто не поверил на фоне того, что даже украинский министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что причина – в падении напряжения на линии сверхвысокого напряжения между Румынией и Молдовой, по которой поступало 600 МВт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Молдавский эксперт по энергетике Сергей Унгуряну саркастически напомнил, что власти называли ее «линией свободы и независимости».

«Сработала релейная защита на нашей стороне. Все станции, линии от 100 кв и выше были отключены. Обратно ее подключать пришлось вручную. Так наши власти понимают энергонезависимость», – сказал Унгуряну.

Гражданский активист Михаил Ахремцев считает, что молдавские власти намеренно закупали самую дорогую в Европе электроэнергию из Румынии, чтобы нажиться на этом.

«Зачем стране свет, когда в президентуре сидит “солнце”, а в парламенте заседают “светочи”? Эти коллективные недомозги додумались замкнуть всю энергетику на нестабильные сети. Свет отключили и сидят эти, с хлебушком вместо мозга: хором ноют, блеют, хрюкают и привычно обвиняют в своих провалах Россию», – написал Ахремцев в своем телеграм-канале.

Экс-премьер Молдовы Влад Филат возмущен тем, что власти разорвали контракт на поставки с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Ранее она обеспечивала 90% потребностей страны дешевым электричеством.

«Нам заявляют, что «это невозможно». Это уже не просто административная глупость, всё больше это похоже на тщательно продуманный план. Пока кто-то не понесёт ответственность за этот экономический саботаж, мы будем продолжать платить цену. Мы живём ровно так, как проголосовали», – написал Филат.

Политолог Зураб Тодуа согласен, что блэкаут в Молдове был рукотворным.

«Вспомнить о том, что Молдова способна обеспечивать электроэнергией не только себя, но и ещё несколько стран в регионе, им не позволяет умственная деградация на почве зоологической русофобии, и отношение к Приднестровью и проживающим там людям, как к врагам», – Негодует Тодуа.

Его коллега Илья Киселев считает, что блэкауты будут повторяться.

«Это было очень круто – отказаться от покупки дешевой и стабильной электроэнергии и покупать ее по феерическим ценам без уверенности в ее стабильности, чтобы при первой же возможности погрузить свою страну во мрак. Зато – назло Кремлю. Теперь Путин и Мишустин рыдают от горя. Даже отсюда слышны их жалобные всхлипы», – иронизирует Киселев.

В России также заинтересовались молдавским блэкаутом. Политолог Юрий Баранчик считает, что недальновидная антироссийская энергетическая политика президентки Майи Санду парадоксально дала России рычаги воздействия на Молдову.

«Для Молдавии выявилась неприятная вещь: страна фактически встроена в украинский энергетический контур, а сбой в украинском сегменте автоматически поражает и Молдавию», – отмечает Баранчик.